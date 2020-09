Sposa colpita da fiammata del flambé durante il matrimonio | ricoverata a Palermo | è grave

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 13 settembre 2020) Ilsi &e; trasformato in un incubo.il banchetto la&e; stata investita in faccia dal flambé, un procedimento di cottura a cui si aggiunge liquore in una padella calda per creare una. &E; successo in una sala trattenimenti di Trabia, nel Palermitano.Lo sposo di Partinico &e; stato il primo ad intervenire e cercare di spegnere le fiamme. La giovane, originaria di Borgetto, &e; stataal centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di. L’incidente &e; avvenuto subito dopo l’entrata della coppia in sala,il classico flambé di benvenuto. Dopo essersi ...