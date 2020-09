Referendum, dalle Sardine a Orfini al berlusconiano Malan: il No si ritrova in piazza (con poca gente) (Di domenica 13 settembre 2020) dalle Sardine fino a pezzi di Partito democratico e dell’universo dei partiti della sinistra, passando per esponenti di Forza Italia, +Europa, fino ai comitati promotori del No. A Roma si è tenuta la manifestazione del fronte del No al Referendum per il taglio dei parlamentari. Ma in piazza il numero dei presenti è stato esiguo: soltanto poche centinaia i presenti all’evento, dove si sono alternati sul palco diversi esponenti della società civile, compresa Jasmine Cristallo (6000 Sardine). “Molti costituzionalisti rivendicano il sì, come De Siervo e Carlassare? Anche sul fronte del No ne sono schierati circa 400”, ha tagliato corto Cristallo, convinta che il taglio sia soltanto “lineare” e che non inciderà sulla qualità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020)fino a pezzi di Partito democratico e dell’universo dei partiti della sinistra, passando per esponenti di Forza Italia, +Europa, fino ai comitati promotori del No. A Roma si è tenuta la manifestazione del fronte del No alper il taglio dei parlamentari. Ma inil numero dei presenti è stato esiguo: soltanto poche centinaia i presenti all’evento, dove si sono alternati sul palco diversi esponenti della società civile, compresa Jasmine Cristallo (6000). “Molti costituzionalisti rivendicano il sì, come De Siervo e Carlassare? Anche sul fronte del No ne sono schierati circa 400”, ha tagliato corto Cristallo, convinta che il taglio sia soltanto “lineare” e che non inciderà sulla qualità ...

L'Italia va al voto i prossimi 20 e 21 settembre per decidere il taglio dei parlamentari. Una vecchia battaglia del Movimento 5Stelle che mira a ridurre il numero di eletti alla Camera dei deputati da ...

Taglio dei parlamentari, Salvini non si arrabbia per il No di Giorgetti. Anzi

«Quello di Giorgetti non è uno strappo. Se qualcuno sul referendum la pensa in modo diverso non mi arrabbio e non mi offendo. La Lega non è una caserma, a differenza di altri movimenti». Se quella di ...

L'Italia va al voto i prossimi 20 e 21 settembre per decidere il taglio dei parlamentari. Una vecchia battaglia del Movimento 5Stelle che mira a ridurre il numero di eletti alla Camera dei deputati da ...

«Quello di Giorgetti non è uno strappo. Se qualcuno sul referendum la pensa in modo diverso non mi arrabbio e non mi offendo. La Lega non è una caserma, a differenza di altri movimenti». Se quella di ...