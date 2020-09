Movida a Napoli, sparatoria nella notte a Mergellina: tre feriti dopo una lite per uno sguardo di troppo (Di domenica 13 settembre 2020) notte di terrore a Mergellina, dove una lite tra giovani è sfociata in una sparatoria con tre feriti. Tutto è successo intorno alle 4.30, davanti allo Chalet delle rose, a quell'ora... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 settembre 2020)di terrore a, dove unatra giovani è sfociata in unacon tre. Tutto è successo intorno alle 4.30, davanti allo Chalet delle rose, a quell'ora...

Ultime Notizie dalla rete : Movida Napoli Movida a Napoli, assembramenti senza mascherina al Vomero: arriva la polizia Il Mattino Coronavirus, in Italia 1.501 contagi e 6 morti nelle ultime 24 ore

Sono 1.501 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 92.706 tamponi effettuati. Sei le persone decedute. Lieve calo quindi rispetto a venerdì sia per contagi ...

Pomigliano e sicurezza, Sibilia: “Scarsa sensibilità delle amministrazioni locali”

“Vorrei evitare che diventi una piazza di spaccio perché è giusto che piazza Mercato sia un centro dell’economia cittadina. Ma ovviamente tutto questo si fa con un’attenzione perpetua alla sicurezza.

