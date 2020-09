Maria Paola Gaglione uccisa dal fratello perchè il suo compagno è un trans (Di domenica 13 settembre 2020) Aveva solo 20 anni Maria Paola Gaglione e tutta una vita davanti per amare ed essere amata. Ma una persona a lei vicina, suo fratello, ha deciso che Maria non doveva amare il suo compagno, un trans. Ed è per questo che voleva darle una lezione. Ma il suo gesto insensato ha provocato una conseguenza per la quale non ci sono rimedi: Maria Paola è morta. Il suo ultimo passo su questa terra è stato in via degli Etruschi ad Acerra. La ragazza è morta cadendo rovinosamente dal motorino mentre percorreva la strada provinciale Cancello-Caivano. In un primo momento si era pensato a un drammatico incidente ma nel corso delle ore le indagini hanno portato alla scoperta di un’altra drammatica verità. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 13 settembre 2020) Aveva solo 20 annie tutta una vita davanti per amare ed essere amata. Ma una persona a lei vicina, suo, ha deciso chenon doveva amare il suo, un. Ed è per questo che voleva darle una lezione. Ma il suo gesto insensato ha provocato una conseguenza per la quale non ci sono rimedi:è morta. Il suo ultimo passo su questa terra è stato in via degli Etruschi ad Acerra. La ragazza è morta cadendo rovinosamente dal motorino mentre percorreva la strada provinciale Cancello-Caivano. In un primo momento si era pensato a un drammatico incidente ma nel corso delle ore le indagini hanno portato alla scoperta di un’altra drammatica verità. ...

SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - fanpage : Aveva deciso di andare a vivere insieme a Ciro. I progetti di Maria Paola spezzati per sempre da suo fratello, che… - gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - MRN30132670 : RT @mattdm12: A Caivano (NA) Antonio sperona con il SUV il motorino su cui stava viaggiando Maria Paola, sua sorella minore, insieme al com… - AnnaOrr15 : RT @ellyesse: Una tragedia inaccettabile la morte della 22enne Maria Paola Gaglione in un incidente causato dal fratello che la inseguiva p… -