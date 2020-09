"Ma tu chi sei? Allora stai zitto". Tu si que vales, rissa senza precedenti tra il ragazzino e Rudy Zerbi: gelo in studio (Di domenica 13 settembre 2020) Brutale faccia a faccia a Tu si que vales tra il giovane Lucillio Jr. Zizzo e Rudy Zerbi. Il 24enne musicista si è presentato come compositore autodidatta assai prolifico ("Ho iniziato lo scorso dicembre, ho scritto 322 brani al pianoforte in sei mesi"), parlando del suo talento come un "dono dal cielo". Non male, come credenziali. Ma l'esibizione ha lasciato a desiderare e Zerbi ironizza. A quel punto il suscettibile Lucillio dimostra tutta la sua umiltà d'artista: "stai scherzando? Hai capito chi hai di fronte?”. “Credo di sì, ma per educazione non parlo”, replica il giudice mantenendo la calma. Ma il concorrente continua: "Tu sei capace? Allora stai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Brutale faccia a faccia a Tu si quetra il giovane Lucillio Jr. Zizzo e. Il 24enne musicista si è presentato come compositore autodidatta assai prolifico ("Ho iniziato lo scorso dicembre, ho scritto 322 brani al pianoforte inmesi"), parlando del suo talento come un "dono dal cielo". Non male, come credenziali. Ma l'esibizione ha lasciato a desiderare eironizza. A quel punto il suscettibile Lucillio dimostra tutta la sua umiltà d'artista: "scherzando? Hai capito chi hai di fronte?”. “Credo di sì, ma per educazione non parlo”, replica il giudice mantenendo la calma. Ma il concorrente continua: "Tucapace?...

matteorenzi : Una passeggiata a San Gimignano allarga sempre il cuore. Ma questo comune non è bello solo per il passato: grazie a… - carlogubi : @marco_gervasoni Lei è una donna, e tu sei una persona che in un paese civile verrebbe tenuta alla larga da qualsia… - SusannaCeccardi : ?? Come ha detto il sindaco di Siena De Mossi: “chi amministra sa cosa vuol dire condividere il pane ed il sale con… - la_gaudino : @Angela98465736 E poi chi lo ha detto che sei brutta?! Sono certa tu sia meravigliosa ?? - Stella6789 : @Matteo23822635 @queen_cities @__Fausta__ld _lo so chi sei_ -

Ultime Notizie dalla rete : chi sei Test psicologico della posizione assunta nel sonno | Chi sei veramente? MeteoWeek Grande Fratello Vip 5 sospeso? Spunta caso di positività al Covid

Il Grande Fratello Vip 5 sospeso? Secondo Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ci sarebbe un caso di positività al Covid 19. Il Grande Fratello Vip 5 salta per un caso di positività al Covid 19?

Campo “Dall’ospedale alla Manfredonia Vetro, dal Porto al Mercato Ittico: tutti i risultati”

Manfredonia, 12 settembre 2020. “Ogni impegno assunto è stato assolto. A vantaggio di tutti e non di qualcuno”. Si è svolto venerdì 10 settembre il comizio di Paolo Campo, candidato al Consiglio regio ...

