Laurentino, prima la lite poi l'aggressione all'autista: denunciati madre e figlio

Interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale: queste le accuse di cui dovranno rispondere una donna di 50 anni e suo figlio 22enne per aver aggredito un autista Atac. I fatti sono avvenuti lo scorso venerdì intorno alle 13.30 in viale Filippo Tommaso Marinetti, zona Laurentino. Il giovane a seguito di una lite scattata per futili motivi ha aggredito il dipendente, un 60enne conducente della linea 779, che è stato poi condotto al Sant'Eugenio ed ha riportato lievi ferite alla tempia ed un ecchimosi all'occhio sinistro. Per gli aggressori è scattata la denuncia da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

