La replica della Fioretti: “La risposta di Ambrosone è stata priva di argomentazioni” (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere Floriana Fioretti in replica alle dichiarazione di Luigi Ambrosone. “Rimango letteralmente esterrefatta dalla risposta di Ambrosone, assolutamente priva di argomentazioni e dai toni marcatamente polemici, stizziti e livorosi. Dinanzi ai legittimi interrogativi di una consigliera, che peraltro è anche una mamma, che chiede delucidazioni e informazioni sulle modalità organizzative di un servizio di cui dovranno fruire i bambini in un periodo di grande incertezza, tirare in mezzo il fallimento Amts dopo 4 anni ritengo sia davvero fuori luogo. Qui stiamo parlando della salute dei nostri piccoli e non di beghe politiche. Il mio era un tentativo di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere Florianainalle dichiarazione di Luigi. “Rimango letteralmente esterrefatta dalladi, assolutamentedi argomentazioni e dai toni marcatamente polemici, stizziti e livorosi. Dinanzi ai legittimi interrogativi di una consigliera, che peraltro è anche una mamma, che chiede delucidazioni e informazioni sulle modalità organizzative di un servizio di cui dovranno fruire i bambini in un periodo di grande incertezza, tirare in mezzo il fallimento Amts dopo 4 anni ritengo sia davvero fuori luogo. Qui stiamo parlandosalute dei nostri piccoli e non di beghe politiche. Il mio era un tentativo di ...

reportrai3 : Alle 14.30 su @RaiTre in replica #Report del 8 giugno ? Se diventassimo riferimento nel mondo di una nuova economia… - reportrai3 : Il rapporto agli atti della Procura di Bergamo: il mancato aggiornamento del piano pandemico avrebbe causato 10.000… - reportrai3 : Alle 14.30 in replica su @RaiTre la puntata del 11/05/2020, con le inchieste sugli errori dell'Oms nella gestione d… - Carmela_oltre : RT @reportrai3: Alle 14.30 su @RaiTre in replica #Report del 8 giugno ? Se diventassimo riferimento nel mondo di una nuova economia verde?… - zazoomblog : Tu si que vales ecco come e dove vedere la replica della puntata del 12 settembre - #vales #vedere #replica #della -

Ultime Notizie dalla rete : replica della Spray sul cimitero Clamorosa replica della fidanzata Brescia Oggi Regionali, tappa ad Atripalda del governatore Vincenzo De Luca con De Mita prima del confronto al Teatro d'Europa. Foto

Con De Luca non nego ci siano state difficoltà all'inizio perchè i finanziamenti non arrivavano. Dobbiamo restituire dignità alla politica”. La replica di De Luca è netta e chiude il… Leggi ...

Scuole al via in buona parte d'Italia. Azzolina: «Non sarà come prima»

Il 14 settembre la scuola ripartirà. Non ovunque e, anche dove tutto è pronto, con modalità a macchia di leopardo. Orari ridotti per la prima settimana, attesa di banchi e mascherine ma soprattutto de ...

Con De Luca non nego ci siano state difficoltà all'inizio perchè i finanziamenti non arrivavano. Dobbiamo restituire dignità alla politica”. La replica di De Luca è netta e chiude il… Leggi ...Il 14 settembre la scuola ripartirà. Non ovunque e, anche dove tutto è pronto, con modalità a macchia di leopardo. Orari ridotti per la prima settimana, attesa di banchi e mascherine ma soprattutto de ...