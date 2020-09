Iran, giustiziato il lottatore 27enne Navid Afkari: gli appelli internazionali non sono serviti (Di domenica 13 settembre 2020) Iran: giustiziato lottatore Navid Afkari La mobilitazione della comunità internazionale così come gli appelli del mondo dello sport non sono serviti; neanche l’intervento via Twitter del presidente americano Donald Trump ha avuto effetto: il campione Iraniano di lotta greco-romana Navid Afkari, 27 anni, è stato giustiziato a Shiraz per l’omicidio di un dipendente statale durante le proteste anti-governative del 2018. Il suo avvocato, Hassan Younessi, ha sempre insistito che non vi fossero prove della sua colpevolezza e alcuni media hanno riferito che il giovane era stato costretto a confessare dopo essere stato torturato. Il procuratore generale ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020)La mobilitazione della comunità internazionale così come glidel mondo dello sport non; neanche l’intervento via Twitter del presidente americano Donald Trump ha avuto effetto: il campioneiano di lotta greco-romana, 27 anni, è statoa Shiraz per l’omicidio di un dipendente statale durante le proteste anti-governative del 2018. Il suo avvocato, Hassan Younessi, ha sempre insistito che non vi fossero prove della sua colpevolezza e alcuni media hanno riferito che il giovane era stato costretto a confessare dopo essere stato torturato. Il procuratore generale ...

