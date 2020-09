FREDDO intenso e prematuro in Autunno? Meglio di no…

(Di domenica 13 settembre 2020) Se vogliamo che l’Inverno abbia qualcosa da dire, dobbiamo sperare che non facciain. C’è una regola non scritta, chissà poi se funziona o meno, che dice quanto segue: se fain, l’Inverno sarà mite. Bene, abbiamo avuto la pazienza di fare un po’ di “reanalisi” spulciando negli archivi meteorologici e individuando le annate durante le quali c’erano state irruzioni fredde autunnali consistenti. Ebbene sì, molti degli inverni successi furono miti. Non tutti, è bene sottolinearlo. Ci mancherebbe altro, dopotutto stiamo parlando pur sempre di meteorologia e climatologia, materie scientifiche che esulano da regole così stringenti.e ...

INVERNO 2020/2021 neve e gelo anche in Italia o ancora un flop?Manca ancora tanto tempo, ma grazie alle proiezioni ufficiali sul lungo periodo del Centro Europeo, possiamo già iniziare a farci un'idea ...