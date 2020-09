Forbes, Dell'Olio: "Col lockdown la Juve ha perso 50 milioni di fatturato e non è finita qui..." (Di domenica 13 settembre 2020) In 'Diretta Sportiva', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Sportiva, è intervenuto Luigi Dell'Olio, giornalista di Forbes Magazine. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) In 'Diretta Sportiva', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Sportiva,; intervenuto Luigi, giornalista diMagazine.

tuttonapoli : Forbes, Dell'Olio: 'Col lockdown la Juve ha perso 50 milioni di fatturato e non è finita qui...' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dell'Olio (Forbes): 'Riduzione fatturato Juve causato dal lockdown è di 50 milioni, circa il 12%. Il problema è capire q… - TUTTOJUVE_COM : Dell'Olio (Forbes): 'Riduzione fatturato Juve causato dal lockdown è di 50 milioni, circa il 12%. Il problema è cap… - gianmilan76 : RT @RadioSportiva: Luigi Dell'Olio di Forbes Magazine: #ffp ora non avrebbe senso. La #Juve ha fatto aumento di capitale pochi mesi fa, ha… - LucaPinotti1 : RT @RadioSportiva: Luigi Dell'Olio di Forbes Magazine: 'Il fair play finanziario non ha l'obiettivo di riequilibrare le risorse ma di rende… -

Ultime Notizie dalla rete : Forbes Dell Dell'Olio (Forbes): "Riduzione fatturato Juve causato dal lockdown è di 50 milioni, circa il 12%. Il... Tutto Juve Edoardo Tresoldi: “Le mie 46 colonne di metallo per celebrare la magia dello Stretto”

«A volte la foschia fa scomparire la Sicilia. Poi di colpo arriva il sole e ti appare l’Etna: questo posto è magico». Nonostante i sei mesi trascorsi a lavorare a Reggio Calabria, gli scenari dello St ...

Federica, la 25enne che ispira migliaia di donne a dare il meglio di sé

Di certo fino a poco tempo fa non avrebbe mai immaginato di diventare un’imprenditrice. Né tanto meno che la sua esperienza da neolaureata sarebbe servita a ispirare migliaia di altre donne di ogni et ...

«A volte la foschia fa scomparire la Sicilia. Poi di colpo arriva il sole e ti appare l’Etna: questo posto è magico». Nonostante i sei mesi trascorsi a lavorare a Reggio Calabria, gli scenari dello St ...Di certo fino a poco tempo fa non avrebbe mai immaginato di diventare un’imprenditrice. Né tanto meno che la sua esperienza da neolaureata sarebbe servita a ispirare migliaia di altre donne di ogni et ...