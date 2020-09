Flavio Briatore è guarito dal COVID-19

Leggi su blogo

(Di domenica 13 settembre 2020)dal coronavirus-19. L'imprenditore, lo riferisce oggi l'ANSA, ha lasciato l'appartamento milanese di Daniela Santanché dopo che, come da procedura, due tamponi hanno dato esito negativo ed è tornato a Montecarlo., dopo quasi una settimana di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, il 29 agosto scorso era stato dimesso e posto in quarantena presso la residenza di Daniela Santanché a Milano. Lì l'imprenditore è rimasto fino a poche ore fa, quando dopo la conferma della guarigione ha lasciato l'Italia per tornare a Montecarlo.Questa mattina, via Instagram, l'imprenditore ha confermato il rientro in Francia, mostrandosi all'aperto con la mascherina al volto. Billionaire, Sileri: ...