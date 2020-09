Cortocircuito in cucina | le fiamme avvolgono un appartamento

(Di domenica 13 settembre 2020) Paura, domenica mattina nei pressi di via Sant'Antonio a Montebelluna, per un grave incendio che in pochi minuti ha avvolto il pianoterra dell'abitazione del 64enne pensionato A.M. Il rogo è divampato ...

oreorcas : volevo mangiare un panino con la nutella ma c'è stato un cortocircuito in cucina vabbè sarà per la prossima volta -

Ultime Notizie dalla rete : Cortocircuito cucina

TrevisoToday

MONTEBELLUNA - Allarme questa mattina a Montebelluna per un incendio scoppiato in via Sant'Antonio in un appartamento. Il rogo alle 5:30 è stato causato da un cortocircuito al frigorifero in cucina e ...Paura in via Leopardi, l’altra notte, per un incendio che ha distrutto un garage adibito anche a cucina, che ha irraggiato finestre e muri delle abitazioni vicine e costretto due persone a ricorrere a ...