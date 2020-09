Coronavirus | Speranza | resistere ancora per altri sei mesi

repubblica : Il ministro Speranza: 'Dobbiamo resistere al coronavirus altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi' - repubblica : Oggi su Rep: ?? Il ministro Speranza: 'Dobbiamo resistere al coronavirus altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi… - RaiNews : 'Una cura e un vaccino sono vicini', dice il ministro della Salute in un'intervista #Speranza #COVID19 - vatenacttencass : Il ministro Speranza: 'Dobbiamo resistere al coronavirus altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi' | Rep… - Giuseppe_981 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Il ministro Speranza: 'Dobbiamo resistere al coronavirus altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi' [di AN… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

“Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza in una intervista al quotidiano “Repubblica” in edicola oggi. Il ministro si è ...ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre: dopo l’autunno e l’inverno vedremo la luce”. Così, in un’intervista a la R ...