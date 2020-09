Coronavirus, Israele richiude tutto: lockdown di 3 settimane (Di domenica 13 settembre 2020) Oggi – domenica 13 settembre – il governo israeliano ha deciso di proclamare un nuovo lockdown nazionale per arginare l’epidemia. Durerà tre settimane a partire dalle 14 di venerdì 18. la seconda quarantena sarà articolata in tre fasi e conterrà misure molto rigide. La riunione di governo che doveva stabilire se confermare il nuovo lockdown generale è stata lunga e difficile per via dell’opposizione di diversi ministri, in primis quello del Tesoro Israel Katz. Ma la decisione è arrivata, in tempo per consentire al primo ministro Benjamin Netanyahu di volare a Washington questa sera alle 23:00, per firmare martedì mattina alla Casa Bianca lo storico accordo di normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. A confermare la spaccatura nel governo, le ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020) Oggi – domenica 13 settembre – il governo israeliano ha deciso di proclamare un nuovonazionale per arginare l’epidemia. Durerà trea partire dalle 14 di venerdì 18. la seconda quarantena sarà articolata in tre fasi e conterrà misure molto rigide. La riunione di governo che doveva stabilire se confermare il nuovogenerale è stata lunga e difficile per via dell’opposizione di diversi ministri, in primis quello del Tesoro Israel Katz. Ma la decisione è arrivata, in tempo per consentire al primo ministro Benjamin Netanyahu di volare a Washington questa sera alle 23:00, per firmare martedì mattina alla Casa Bianca lo storico accordo di normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. A confermare la spaccatura nel governo, le ...

