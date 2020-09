Coronavirus, impennata di contagi a Castellammare di Stabia: tra i nuovi 11 positivi due bambini (Di domenica 13 settembre 2020) impennata di contagi da Coronavirus anche a Castellammare di Stabia con due bambini piccolissimi risultati positivi, uno di loro in età da scuola materna. Lo ha comunicato l’Asl Na 3 Sud e ne ha dato notizia il sindaco Gaetano Cimmino: ”L’Asl ci ha comunicato oggi una preoccupante evoluzione dei contagi, un cambio di passo del virus nella nostra città. Altri 11 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi ci sono anche un bambino di un anno e una bambina di 4”. ”Siamo dinanzi ad una situazione complessa e impegnativa, rispetto alla quale sono in corso accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e per comprendere le ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 settembre 2020)didaanche adicon duepiccolissimi risultati, uno di loro in età da scuola materna. Lo ha comunicato l’Asl Na 3 Sud e ne ha dato notizia il sindaco Gaetano Cimmino: ”L’Asl ci ha comunicato oggi una preoccupante evoluzione dei, un cambio di passo del virus nella nostra città. Altri 11 cittadini didisono risultatial Covid-19. Tra questi ci sono anche un bambino di un anno e una bambina di 4”. ”Siamo dinanzi ad una situazione complessa e impegnativa, rispetto alla quale sono in corso accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e per comprendere le ...

