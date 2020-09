Cercatore di funghi 74enne muore nei boschi di Aprica (Di domenica 13 settembre 2020) Trivigno, Cercatore di funghi perde la vita nei boschi 25 agosto 2020 Giovane 'fungiatt' troppo audace in Valmadre, il soccorso alpino lo riporta a casa 12 settembre 2020 Leggi su sondriotoday (Di domenica 13 settembre 2020) Trivigno,diperde la vita nei25 agosto 2020 Giovane 'fungiatt' troppo audace in Valmadre, il soccorso alpino lo riporta a casa 12 settembre 2020

Difficoltose le operazioni di recupero del corpo senza vita da parte dei militari del Sagf della Guardia di Finanza. Dall'inizio della stagione, si tratta del quarto cercatore deceduto Tragedia in Val ...

Un cercatore di funghi è morto oggi in Valtellina. Dall’inizio della stagione da poco iniziata, si tratta del quarto cercatore deceduto. Aveva 74 anni e ha perso la vita nei boschi di Aprica (Sondrio) ...

