Calciomercato Verona – Affari e trattative 12 settembre (Di domenica 13 settembre 2020) Affari e trattative mercato Verona – Arrivano ancora colpi di mercato per il Verona a pochi giorni dall’inizio del campionato di serie A 2020/2021 Ufficiale Benassi è dell’Hellas Verona L’ufficialità dell’arrivo di Marco Benassi all’Hellas Verona è arrivata così come da comunicato ufficiale. Il giocatore arriva in gialloblù dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo gli arrivi di Tameze, Ruegg, Pandur, Cetin e Magnani mister Ivan Juric è pronto ad accogliere il nuovo centrocampista gialloblu Marco Benassi. Il giocatore sbarca all’Hellas Verona dopo tre stagioni alla Fiorentina nelle quali ha disputato ... Leggi su giornal (Di domenica 13 settembre 2020)mercato– Arrivano ancora colpi di mercato per ila pochi giorni dall’inizio del campionato di serie A 2020/2021 Ufficiale Benassi è dell’HellasL’ufficialità dell’arrivo di Marco Benassi all’Hellasè arrivata così come da comunicato ufficiale. Il giocatore arriva in gialloblù dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo gli arrivi di Tameze, Ruegg, Pandur, Cetin e Magnani mister Ivan Juric è pronto ad accogliere il nuovo centrocampista gialloblu Marco Benassi. Il giocatore sbarca all’Hellasdopo tre stagioni alla Fiorentina nelle quali ha disputato ...

DiMarzio : #Calciomercato - Il #Genoa avanza per #Badelj. In chiusura l’operazione #Favilli - #Stepinski - DiMarzio : #Calciomercato | La #Lazio torna su #Kumbulla - NMercato24 : UFFICIALE: Benassi è del Verona, arriva in prestito dalla Fiorentina. #Calciomercato #12settembre - sportli26181512 : Verona, ufficiale Benassi. Tutto pronto per il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina: Rinforzo per il centrocampo… - Fantacalcio : UFFICIALE - Benassi lascia la Fiorentina: è un giocatore dell'Hellas Verona -