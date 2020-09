Calciomercato Torino – Giampaolo aspetta due pedine per l’inizio del campionato (Di domenica 13 settembre 2020) Il Calciomercato Torino sembra essersi fermato da un pò ed il tecnico Giampaolo sta facendo di necessità virtù ben sapendo che gli mancano almeno due pedine fondamentali per l’inizio del campionato. Cosa servirebbe a Giampaolo Marco Giampaolo ha un’idea di gioco molto precisa ed nel suo Torino mancano ancora un regista e un trequartista. Nel primo caso il nome e l’obiettivo resta sempre puntato su Lucas Torreira. L’uruguaiano è in uscita dall’Arsenal ed è il sogno della piazza granata. Sulla trequarti o un giocatore che Giampaolo conosce bene e che ha già allenato, come Gaston Ramirez della Sampdoria, o Joao Pedro del Cagliari che da tempo è nel mirino del ... Leggi su giornal (Di domenica 13 settembre 2020) Ilsembra essersi fermato da un pò ed il tecnicosta facendo di necessità virtù ben sapendo che gli mancano almeno duefondamentali per l’inizio del. Cosa servirebbe aMarcoha un’idea di gioco molto precisa ed nel suomancano ancora un regista e un trequartista. Nel primo caso il nome e l’obiettivo resta sempre puntato su Lucas Torreira. L’uruguaiano è in uscita dall’Arsenal ed è il sogno della piazza granata. Sulla trequarti o un giocatore checonosce bene e che ha già allenato, come Gaston Ramirez della Sampdoria, o Joao Pedro del Cagliari che da tempo è nel mirino del ...

DiMarzio : #Tottenham, tentativo per #Belotti. La risposta del #Torino - millerman14 : Belotti, il Tottenham ci prova: offerto prestito con diritto al Toro. Le news di calciomercato | Sky Sport - Cucciolina96251 : RT @cn1926it: #Torino, #Izzo obiettivo della #Roma: il difensore è già stato in città #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??#Crotone, #Spezia e #Parma chiedono informazioni al #Torino per Koffi #Djidji. Il difensore al momento non sembra convi… - Cucciolina96251 : RT @TuttoCalciomer1: LUCAS BIGLIA, NIENTE PIU' TORINO? IL FUTURO PARLA TURCO #calciomercato #biglia #karagumruk #torino -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Torino, il tabellone del calciomercato: ufficiale Aina al Fulham, seconda settimana senza acquisti Toro News SPORTITALIA - Milik accetta la Roma, parte il valzer delle punte! ADL ha abbassato il prezzo

Arkadiusz Milik avrebbe aperto definitivamente ad un trasferimento a Roma: vanno limati dettagli, ma c'è il sì del giocatore. Arkadiusz Milik si sarebbe finalmente deciso ad accettare la Roma come sua ...

Calciomercato Juventus: da Suarez a Dzeko, a che punto sono le trattative

Che succede se salta il sudamericano? L'alternativa numero uno resta Edin Dzeko, il cui arrivo a Torino innescherebbe il domino delle punte con Milik che da Napoli (sedotto e abbandonato dalla ...

Arkadiusz Milik avrebbe aperto definitivamente ad un trasferimento a Roma: vanno limati dettagli, ma c'è il sì del giocatore. Arkadiusz Milik si sarebbe finalmente deciso ad accettare la Roma come sua ...Che succede se salta il sudamericano? L'alternativa numero uno resta Edin Dzeko, il cui arrivo a Torino innescherebbe il domino delle punte con Milik che da Napoli (sedotto e abbandonato dalla ...