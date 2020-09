Beatrice Valli, in intimo: “imparare ad amarsi è fondamentale” (Di domenica 13 settembre 2020) Beatrice Valli dopo il red carpet di Venezia è tornata a casa e si è mostrata in tutta la sua bellezza. L’influencer si è mostrata in intimo riscuotendo tantissimo successo. Anche Gabriele Parpiglia è intervenuto per farle i complimenti! Beatrice Valli è una delle influencer più amate del momento. Lei e il suo amato Marco dopo l’uscita da Uomini e Donne hanno creato una meravigliosa famiglia. I due prestoArticolo completo: Beatrice Valli, in intimo: “imparare ad amarsi è fondamentale” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 13 settembre 2020)dopo il red carpet di Venezia è tornata a casa e si è mostrata in tutta la sua bellezza. L’influencer si è mostrata inriscuotendo tantissimo successo. Anche Gabriele Parpiglia è intervenuto per farle i complimenti!è una delle influencer più amate del momento. Lei e il suo amato Marco dopo l’uscita da Uomini e Donne hanno creato una meravigliosa famiglia. I due prestoArticolo completo:, in: “imparare adè fondamentale” dal blog SoloDonna

Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - ooceansea : RT @_bleeding_eyes_: A #Venezia77 più gente come Alessandra Mastronardi e meno pseudo influencer come Beatrice Valli, Taylor Mega e Giulia… - MediasetPlay : Da Beatrice Valli con Marco Fantini a Elodie insieme a Marracash, fino agli 'scoppiati' Giulia De Lellis e Andrea D… - alesaura : @ShivaBakta Ti sei perso la polemica sull’articolo del correrei scritto da Candida Morvillo? Beatrice Valli HA OSAT… - mulannn_____ : @ahoy_boy98 @trash_italiano cioè, voi che vi indignate così profondamente perché tuuuuuutti stanno seguendo in mass… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli Beatrice Valli e il messaggio body positive: "Non è la nostra taglia che ci definisce" d.repubblica.it A Venezia mancano i veri divi. E sul red carpet sfilano i tappabuchi

Il Festival del trash, così potrebbe essere soprannominata la 77esima edizione della Mostra di Venezia. Orfano di divi e attori internazionali - che da sempre sono il lustro della kermesse - il tappet ...

Mostra del Cinema di Venezia 2020: il best of beauty dalla finale e le tendenze da ricordare

Trucco e capelli spesso più “riusciti” dei look, eleganza che ha fatto spesso rima con semplicità, ma anche qualche look interessante, audace e inatteso: è questo il bilancio sui beauty look delle osp ...

Il Festival del trash, così potrebbe essere soprannominata la 77esima edizione della Mostra di Venezia. Orfano di divi e attori internazionali - che da sempre sono il lustro della kermesse - il tappet ...Trucco e capelli spesso più “riusciti” dei look, eleganza che ha fatto spesso rima con semplicità, ma anche qualche look interessante, audace e inatteso: è questo il bilancio sui beauty look delle osp ...