Zola su Eriksen | «Non mi sorprendono i suoi problemi nell’Inter»

(Di sabato 12 settembre 2020) Gianfrancoha parlato dell’esperienza di Christianall’Inter in un’intervista al Corriere della Sera Gianfrancoha parlato della poco brillante esperienza di Christianall’Inter nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore nei confronti del collega danese: «Non miper nulla i, perché ha difficoltà dal punto di vista del dinamismo. E le squadre di Conte coprono il campo in ampiezza e lunghezza proprio grazie a questa caratteristica» Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Zola Eriksen

Gianfranco Zola, la Premier che comincia oggi è il campionato di riferimento. Ricorda quando ci arrivò lei? «Come fosse ieri. Non era un passaggio semplice, perché lasciavo il torneo più competitivo a ...Gianfranco Zola, ex attaccante della Nazionale azzurra, è stato uno dei primi giocatori italiani a sbarcare e a lasciare il segno in Inghilterra. In vista della ripartenza della Premier League, Zola s ...