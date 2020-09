Valentina Sumini, l’architetta dello Spazio (Di sabato 12 settembre 2020) Tra gli ospiti del TEDxBologna che in questo 2020 vuole indagare gli outsider, quelli che, con sorprendenti visioni e impulsi creativi, sono protagonisti del cambiamento, c’è anche lei, Valentina Sumini. Il suo è un mestiere strano: la sua qualifica professionale è «Space Architect», architetta dello Spazio. Quello Spazio lassù, con la S maiuscola: quello della Luna, di Marte. Lei progetta architetture volte a consentire la vita in condizioni estreme. Ha immaginato villaggi lunari e citta’ marziane, ha disegnato abiti robotizzati per migliorare la mobilità e la sicurezza degli astronauti in microgravità, ha immaginato un albergo per turisti tra le stelle. Leggi su vanityfair (Di sabato 12 settembre 2020) Tra gli ospiti del TEDxBologna che in questo 2020 vuole indagare gli outsider, quelli che, con sorprendenti visioni e impulsi creativi, sono protagonisti del cambiamento, c’è anche lei, Valentina Sumini. Il suo è un mestiere strano: la sua qualifica professionale è «Space Architect», architetta dello Spazio. Quello Spazio lassù, con la S maiuscola: quello della Luna, di Marte. Lei progetta architetture volte a consentire la vita in condizioni estreme. Ha immaginato villaggi lunari e citta’ marziane, ha disegnato abiti robotizzati per migliorare la mobilità e la sicurezza degli astronauti in microgravità, ha immaginato un albergo per turisti tra le stelle.

