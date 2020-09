"Torna Domenica In. Non ci sarà Conte ma aspetto la visita della De Filippi" - (Di sabato 12 settembre 2020) Paolo Scotti Da domani lo storico format di Raiuno"Inizio con Romina Power e Loretta Goggi" Nel giugno scorso Mara Venier era a casa sua, col piede fratturato. A un certo punto sul cellulare le arriva un messaggio. «Zia riprenditi. Abbiamo un ballo che ci aspetta». Firmato Achille Lauro. «A me l'idea de balla' co' Achille Lauro - commenta (significativamente senza concludere) la signora della Domenica -. Però ora eccomi qua. Ora so' pronta». Pronta a riprendere in mano le sorti del suo programma-bandiera dopo la più travagliata delle sue dieci edizioni. Per una numero undici che sia (finalmente) «una vera Domenica In».E pensare che la prima volta che misi piede in questo programma, nel 1982, dovettero portarmici di peso. Ero semisconosciuta e timidissima: con Nino Manfredi e ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Paolo Scotti Da domani lo storico format di Raiuno"Inizio con Romina Power e Loretta Goggi" Nel giugno scorso Mara Venier era a casa sua, col piede fratturato. A un certo punto sul cellulare le arriva un messaggio. «Zia riprenditi. Abbiamo un ballo che ci aspetta». Firmato Achille Lauro. «A me l'idea de balla' co' Achille Lauro - commenta (significativamente senza concludere) la signora-. Però ora eccomi qua. Ora so' pronta». Pronta a riprendere in mano le sorti del suo programma-bandiera dopo la più travagliata delle sue dieci edizioni. Per una numero undici che sia (finalmente) «una veraIn».E pensare che la prima volta che misi piede in questo programma, nel 1982, dovettero portarmici di peso. Ero semisconosciuta e timidissima: con Nino Manfredi e ...

