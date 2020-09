Tatarusanu: «Porto equilibrio. Voglio creare un bel rapporto con Donnarumma» (Di sabato 12 settembre 2020) Ciprian Tatarusanu, neo acquisto del Milan, ha parlato della sua nuova avventura in un’intervista al canale ufficiale del club Ciprian Tatarusanu, neo acquisto del Milan, ha parlato della sua nuova avventura in un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero. Ecco le dichiarazioni del portiere rumeno: PROSSIMA STAGIONE – «Mi aspetto di giocare un bel calcio e formare un gruppo ancora più forte, arrivando più in alto in classifica rispetto allo scorso anno». ASPETTATIVE PERSONALI – «Penso di poter portare equilibrio in una squadra così giovane come quella rossonera». Donnarumma – «Nessuno se lo aspettava così, ma Gigio ha dimostrato subito di poter giocare in una big come il Milan. Oggi ha acquisito maggiore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Ciprian, neo acquisto del Milan, ha parlato della sua nuova avventura in un’intervista al canale ufficiale del club Ciprian, neo acquisto del Milan, ha parlato della sua nuova avventura in un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero. Ecco le dichiarazioni del portiere rumeno: PROSSIMA STAGIONE – «Mi aspetto di giocare un bel calcio e formare un gruppo ancora più forte, arrivando più in alto in classifica rispetto allo scorso anno». ASPETTATIVE PERSONALI – «Penso di poter portarein una squadra così giovane come quella rossonera».– «Nessuno se lo aspettava così, ma Gigio ha dimostrato subito di poter giocare in una big come il Milan. Oggi ha acquisito maggiore ...

