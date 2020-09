Tampone obbligatorio in Sardegna e altre misure dell’ultima ordinanza di Solinas (Di sabato 12 settembre 2020) Nessuno scampo, c’è il Tampone obbligatorio in Sardegna e dunque per i nuovi arrivi sull’isola: si tratta del punto nevralgico della nuova ordinanza di Solinas, pubblicata solo nelle scorse ore. Dopo gli innumerevoli focolai delle ultime settimane soprattutto nella zona della Costa Smeralda e purtroppo solo alla fine della stagione turistica, arriva il provvedimento più drastico che dovrebbe evitare l’espandersi di nuovi contagi. Il presidente di Regione Christian Solinas è passato all’azione con specifiche misure straordinarie e urgenti tutte incluse nella sua ultima ordinanza raggiungibile a questo indirizzo. I viaggiatori in arrivo sull’isola saranno tenuti a rispettare precise regole, il tutto ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Nessuno scampo, c’è iline dunque per i nuovi arrivi sull’isola: si tratta del punto nevralgico della nuovadi, pubblicata solo nelle scorse ore. Dopo gli innumerevoli focolai delle ultime settimane soprattutto nella zona della Costa Smeralda e purtroppo solo alla fine della stagione turistica, arriva il provvedimento più drastico che dovrebbe evitare l’espandersi di nuovi contagi. Il presidente di Regione Christianè passato all’azione con specifichestraordinarie e urgenti tutte incluse nella sua ultimaraggiungibile a questo indirizzo. I viaggiatori in arrivo sull’isola saranno tenuti a rispettare precise regole, il tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tampone obbligatorio Covid 19, caos badanti: solo in quattro Regioni tampone obbligatorio Corriere della Sera ATS Insubria, a Malpensa tamponi fino al 7 ottobre

Proseguirà fino al prossimo 7 ottobre l’attività che vede impegnata ATS Insubria, come da Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 – prorogata dal DPCM 7 settembre 2020 – che dispone pe ...

Scuola, lite per il test della febbre Ed è caos sui certificati medici

Si alzano i toni sulla misurazione della febbre agli studenti. Dopo che il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha emanato un’ordinanza che impone di prendere la temperatura a scuola, una ...

