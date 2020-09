Suarez e Vidal non convocati per amichevole Barcellona (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 12 SET - Luis Suarez e Arturo Vidal non sono tra i 25 convocati dall'allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, per la prima partita amichevole dei blaugrana, oggi pomeriggio contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 12 SET - Luise Arturonon sono tra i 25dall'allenatore del, Ronald Koeman, per la prima partitadei blaugrana, oggi pomeriggio contro il ...

Gazzetta_it : Il #Barça gioca, #Suarez e #Vidal non convocati: sempre più vicini a #Juve e #Inter - TuttoMercatoWeb : Suarez e Vidal sempre più vicini all'addio: non convocati per la prima uscita del Barça di Koeman - GoalItalia : Il Barça esclude Suarez e Vidal dall'amichevole col Gimnastic Tarragona ?????? - EnemohA : RT @GoalNews: ? Messi ? Vidal ? Suarez - GoalNews : ? Messi ? Vidal ? Suarez -