Pagelle Benevento-Reggina 2-1 | voti e tabellino amichevole 2020

(Di sabato 12 settembre 2020) Ile ledell’tra, andata in scena alle 19:00 di sabato 12 settembre al Vigorito. I padroni di casa si impongono per 2-1 in rimonta dopo il gol iniziale di Loiacono: la ribaltano sempre nella ripresa le reti di Moncini e Improta. Filippo Inzaghi si avvicina nel migliori dei modi all’esordio in Serie A col suo, mentre ladi Menez (entrato nel secondo tempo) chiude con un ko nonostante la buona prestazione. Ildel match:: Montipò 6, Foulon 5.5, Caldirola 5.5, Glik 6, Letizia 5.5; Ionita 6, Schiattarella 6, Hetemaj 6; Insigne 6, Sau 5.5, Moncini 6. Dalla panchina: Rillo sv, Di Serio sv, Basit sv, Kragl, 6, Del Pinto 5.5, Caprari 5, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Benevento

Sportface.it

Alle 19:00 di sabato 12 settembre toccherà a Benevento e Reggina scendere in campo in occasione dell’amichevole 2020. Al Vigorito tutto pronto per questo ultimo test prima dell’esordio in campionato.Ha dato tanta qualità e quantità (dal'85'st Citro sv). Haas 6.5: bene anche lui in mezzo al campo, ha dato tanta sostanza alla mediana. Beghetto 6: peccato per il palo, nel complesso buona prova. Rohd ...