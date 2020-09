Nessun calciatore del Napoli è indagato per le patenti nautiche (Di sabato 12 settembre 2020) Nessun calciatore del Napoli è indagato nella questione patenti nautiche su cui sta indagando la Procura. Koulibaly, Callejon e Ghoulam sono coinvolti ma non indagati. Sarebbero tra i beneficiari di esami posticci e patenti facili, come scrive Il Mattino. che scrive: Corruzione e falso, 29 avvisi di chiusa inchiesta (ma i tre calciatori non risultano destinatari di alcun avviso di garanzia), verifiche su oltre seicento licenze di guida. Ventinove gli avvisi di garanzia notificati. E Nessuno riguarda i calciatori del Napoli. L'articolo Nessun calciatore del Napoli è indagato per le patenti nautiche ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020)delnella questionesu cui sta indagando la Procura. Koulibaly, Callejon e Ghoulam sono coinvolti ma non indagati. Sarebbero tra i beneficiari di esami posticci efacili, come scrive Il Mattino. che scrive: Corruzione e falso, 29 avvisi di chiusa inchiesta (ma i tre calciatori non risultano destinatari di alcun avviso di garanzia), verifiche su oltre seicento licenze di guida. Ventinove gli avvisi di garanzia notificati. Eo riguarda i calciatori del. L'articolodelper le...

