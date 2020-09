Milano, violenta esplosione in un condominio in piazzale Libia, si temono vittime (Di sabato 12 settembre 2020) Milano, esplosione in un palazzo in piazzale Libia: tre piani distrutti, gli altri danneggiati. Si temono vittime. esplosione in un edificio in piazzale Libia a Milano. Il boato è stato avvertito da tutti i residenti della zona fino a diversi chilometri di distanza. Milano, esplosione in palazzo in piazzale Libia L’incidente è avvenuto intorno alle sette di mattina in un condominio situato in piazzale Libia,a Milano. Le prime testimonianze parlano di danni ingenti a tutta la struttura. Tre piani del palazzo sarebbero addirittura ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020)in un palazzo in: tre piani distrutti, gli altri danneggiati. Siin un edificio in. Il boato è stato avvertito da tutti i residenti della zona fino a diversi chilometri di distanza.in palazzo inL’incidente è avvenuto intorno alle sette di mattina in unsituato in,a. Le prime testimonianze parlano di danni ingenti a tutta la struttura. Tre piani del palazzo sarebbero addirittura ...

