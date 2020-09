Magnanelli | «Vogliamo regalare una stagione indimenticabile ai nostri tifosi»

(Di sabato 12 settembre 2020) Francesco, centrocampista del Sassuolo, ha presentato la nuovain un’intervista a La Gazzetta di Modena Francesco, centrocampista del Sassuolo, ha presentato la prossimadi Serie A nel corso di un’intervista a La Gazzetta di Modena. Ecco le sue parole: «Il nostro obbiettivo e il nostro impegno in vista della nuovache sta per iniziare è quello di poter continuare l’ottimo lavoro svolto da noi, dall’intera società Sassuolo Calcio e dalla famiglia Squinzi per poterviuna prossima, che sarà quella del Centenario,. Nella speranza che quanto prima sia data la possibilità a voidi tornare a ...

SASSUOLO Non è piazza Garibaldi, è il Mapei Football Center, non è luglio, è settembre, lo sponsor tecnico non è Kappa, è Puma. Da una parte l'emergenza sanitaria causata dal Covid, dall'altra la vogl ...Il Sassuolo nella passata stagione è stato capace di andare oltre un campionato anonimo fatto di una salvezza sofferta. Al contrario la squadra allenata da Roberto De Zerbi ha messo in luce un gioco i ...