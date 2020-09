Klaus Davi dorme in tenda nel quartiere più pericoloso di Reggio Calabria

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 settembre 2020) Chiusura shock per la campagna elettorale dia capo di una Lista Civica di. Il massmediologo trascorrera le ultime quattro notti prima del voto in unabrandizzata “Listaper.” Prima tappa prevista sarà ilArghillà di, una zona molto pericolosa considerata la “Scampia” dellae abitata da una grande comunità rom. Scopo dell'operazione è anticipare quello che sarà lo stile del giornalista italo svizzero qualora dovesse essere scelto come Sindaco. “Saremo dialoganti con le istituzioni che che prenderanno in considerazione le esigenze e ...