Juventus, si attendono aggiornamenti sul fronte Suarez. Intanto Koeman lo esclude (Di sabato 12 settembre 2020) Se non lo si era ancora capito, Luis Suarez non rientra più nei piani del Barcellona . L'ennesimo segnale arriva dalla mancata convocazione da parte di Ronald Koeman per l'amichevole odierna contro il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Se non lo si era ancora capito, Luisnon rientra più nei piani del Barcellona . L'ennesimo segnale arriva dalla mancata convocazione da parte di Ronaldper l'amichevole odierna contro il ...

Juventus-Novara: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani mattina alle 10:30 per affrontare il Novara nell’unica amichevole pre campionato. Andrea Pirlo dovrebbe schierare Szczesny in porta, Bonucci e Chiellini c ...

LIVE TJ - Suarez e Dzeko i nomi in cima alla lista della Juventus. Ultime su Giroud

12:16 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, la Juventus è al lavoro per trovare un nuovo bomber. I nomi in cima alla lista di Paratici sono quello di Suarez e Dzeko, mentre come alternativa atte ...

