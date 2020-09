Inter Vidal, nuovi contatti in corso con il Barcellona per ottenere il via libera (Di sabato 12 settembre 2020) L’Inter ha avviato nuovi contatti con il Barcellona per ottenere il via libera all’ingaggio di Arturo Vidal secondo Sky Sport nuovi contatti in corso tra l’Inter e il Barcellona per sbloccare l’operazione legata ad Arturo Vidal secondo quanto riportato da Sky Sport. Le due società stanno cercando di trovare la squadra definitiva in modo che la dirigenza nerazzurra possa ottenere il via libera per l’ingaggio del cileno. Solamente dopo che l’ex centrocampista della Juventus si sarà liberato dal Barcellona, l’Inter potrà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) L’ha avviatocon ilperil viaall’ingaggio di Arturosecondo Sky Sportintra l’e ilper sbloccare l’operazione legata ad Arturosecondo quanto riportato da Sky Sport. Le due società stanno cercando di trovare la squadra definitiva in modo che la dirigenza nerazzurra possail viaper l’ingaggio del cileno. Solamente dopo che l’ex centrocampista della Juventus si saràto dal, l’potrà ...

DiMarzio : #Vidal @Inter: nuovi contatti in corso con il @FCBarcelona per trovare la quadratura definitiva e avere il via libe… - DiMarzio : #Vidal, #Inter e #Barcellona lavorano insieme per cercare di liberare il cileno. A sinistra obiettivo #MarcosAlonso - DiMarzio : #Calciomercato, #Vidal | #Inter e #Barcellona ad un passo dall'accordo definitivo - BombeDiVlad : ?? #Inter, svolta #Vidal ???? Il cileno arriverà da svincolato. L'accordo tra lui e il #Barcellona pare imminente ??… - GreenMidnight1 : RT @DiMarzio: #Vidal @Inter: nuovi contatti in corso con il @FCBarcelona per trovare la quadratura definitiva e avere il via libera @SkySpo… -