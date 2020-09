Inchiesta sulla Lega a Milano, denaro anche a una società panamense (Di sabato 12 settembre 2020) I 250mila euro che transitano dalla fiduciaria Fidirev destinati anche a un conto nel paradiso fiscale del Centro America Leggi su lastampa (Di sabato 12 settembre 2020) I 250mila euro che transitano dalla fiduciaria Fidirev destinatia un conto nel paradiso fiscale del Centro America

Agenzia_Ansa : Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei… - ilfoglio_it : Dove sta Fofò? Inchiesta sulla scomparsa di Alfonso Bonafede. Silenzioso, commissariato e abbandonato dai collabora… - espressonline : L'inchiesta sulla Lombardia Film Commission da cui è nato il caso che ha portato oggi all'arresto dei tre commercia… - TrudyElliot : RT @ilgiornale: L'ex capo politico dei 5 Stelle usa l'inchiesta sulla Lombardia Film Commission per rivendicare le intercettazioni col il v… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei soldi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sulla Inchiesta sulla Lega: scatole cinesi e conti nascosti, i sospetti dei pm genovesi Il Secolo XIX Lega, Perantoni: inchiesta grazie a trojan, con riforma salto qualità

Roma, 12 set. (askanews) - "L'inchiesta sui fondi della Lega, ancora una volta, dimostra l'efficacia della riforma Bonafede, la cosiddetta 'spazzacorrotti', che ha introdotto l'uso del trojan nelle in ...

Lombardia Film commission: La scena delle manette ai leghisti

Ancora manette e indagati nella vicenda dei commercialisti bergamaschi della Lega. Dopo Luca Sostegni, fermato con un piede su un aereo per il Brasile settimane fa, ora sono scattate le manette per al ...

Roma, 12 set. (askanews) - "L'inchiesta sui fondi della Lega, ancora una volta, dimostra l'efficacia della riforma Bonafede, la cosiddetta 'spazzacorrotti', che ha introdotto l'uso del trojan nelle in ...Ancora manette e indagati nella vicenda dei commercialisti bergamaschi della Lega. Dopo Luca Sostegni, fermato con un piede su un aereo per il Brasile settimane fa, ora sono scattate le manette per al ...