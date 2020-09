Incendi, estate di fuoco: oltre 600 interventi aerei (Di sabato 12 settembre 2020) Sono oltre 600 gli interventi aerei dei mezzi della flotta dello Stato per spegnere i roghi in una estate di fuoco con pesanti danni all’ambiente e all’economia Salgono ad oltre 600 gli interventi aerei necessari lungo la Penisola per spegnere i roghi in una estate di fuoco con pesanti danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 12 settembre 2020) Sono600 glidei mezzi della flotta dello Stato per spegnere i roghi in unadicon pesanti danni all’ambiente e all’economia Salgono ad600 glinecessari lungo la Penisola per spegnere i roghi in unadicon pesanti danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Incendi estate Incendi, estate di fuoco: oltre 600 interventi aerei Corriere Nazionale Il governatore dello Stato di Washington: chiamiamoli incendi climatici

Per via del suo clima fresco e umido, il nord ovest statunitense raramente sperimenta incendi così intensi ... of the Environment dell’Università Washington, che prevedono estati sempre più secche. In ...

Un fuoco mai visto soffoca il West americano

Una California già sull’orlo della sostenibilità, con i suoi 40 milioni di abitanti concentrati prevalentemente in zone semiaride, dipendenti da un complesso sistema di acquesdotti (come anche l’agric ...

