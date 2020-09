Il Barcellona non convoca Suarez per l’amichevole col Tarragona (Di sabato 12 settembre 2020) Il rapporto tra il Barellona e Suarez è agli sgoccioli. Scrive Marca che il club “sta esercitando la massima pressione su Luis Suarez affinché lasci il club il prima possibile”. E il nuovo allenatore Koeman lo ha escluso dai convocati per l’amichevole di oggi contro il Nástic di Tarragona. Del resto il tecnico olandese in una telefonata disse al pistolero che il rapporto era terminato. Marca scrive che anche in allenamento Suarez fa una prima parte in gruppo, dopodiché Koeman lo separa dal resto della squadra. I primi giorni l’uruguaiano lavorava a parte con un fisioterapista, ultimamente lavora semplicemente in disparte. La battaglia tra Suarez e il club è di natura contrattuale, vorrebbe il pagamento dell’ultimo anno. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Il rapporto tra il Barellona eè agli sgoccioli. Scrive Marca che il club “sta esercitando la massima pressione su Luisaffinché lasci il club il prima possibile”. E il nuovo allenatore Koeman lo ha escluso daiti per l’amichevole di oggi contro il Nástic di. Del resto il tecnico olandese in una telefonata disse al pistolero che il rapporto era terminato. Marca scrive che anche in allenamentofa una prima parte in gruppo, dopodiché Koeman lo separa dal resto della squadra. I primi giorni l’uruguaiano lavorava a parte con un fisioterapista, ultimamente lavora semplicemente in disparte. La battaglia trae il club è di natura contrattuale, vorrebbe il pagamento dell’ultimo anno. ...

FBiasin : #Vidal rinuncia al suo ultimo anno di contratto con il #Barcellona per venire all'#Inter (via @mundodeportivo). Or… - romeoagresti : La #Juve continua a lavorare senza sosta su #Suarez. Da domani, probabilmente NON lunedì, l’uruguaiano sosterrà l’e… - DiMarzio : #Juve-#Suarez, non c'è preoccupazione per il passaporto. Resta il nodo della risoluzione con il #Barcellona - GalassoRicky : RT @NonConoscoVG: SkySport: 'Per Vidal all'Inter ci siamo: Inter e Barcellona a colloquio per gli ultimi dettagli. Giocatore non convocato… - juventusmood : #Suarez non convocato per l’amichevole di domani del #Barcellona -