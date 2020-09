I giovani disoccupati Risposte urgenti

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 12 settembre 2020) Non bastassero i bollettini quotidiani sul Covid in aumento, ci si mette anche l’Istat a darci notizie disforiche. Nel secondo trimestre del 2020 gli occupati sono diminuiti, a causa dell’emergenza sanitaria e del lockdown, di 470.000 unità rispetto al primo trimestre e di 841.000 unità rispetto al secondo dell’anno scorso. A perdere il lavoro non sono stati solo i lavoratori dipendenti con contratto non superiore a 6 mesi (ben 428 mila nel secondo trimestre), ma soprattutto i, tant’è che il tasso di occupazione della fascia 15-34 anni è sceso al 39,1 per cento (nel 2008 era oltre il 50 per cento). Questo calo ha fatto emergere le solite piaghe endemiche italiane, poiché la diminuzione degli occupati e delle ore di lavoro non è distribuito in maniera uniforme. I divari infatti non aumentano solo ...