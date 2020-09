Hamilton inarrestabile La Ferrari fa 1000

(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA - Lewis, Mercedes, partirà in pole position, la 95ª della sua carriera, nel Gp di Toscana di Formula 1 in programma al Mugello. Il britannico campione del mondo avrà al suo fianco ...

lovstinyoureyes : LEWIS HAMILTON È INARRESTABILE -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton inarrestabile

Corriere dello Sport.it

ROMA - Lewis Hamilton (Mercedes) partirà in pole position, la 95ª della sua carriera, nel Gp di Toscana di Formula 1 in programma al Mugello. Il britannico campione del mondo avrà al suo fianco in ...Non c’è limite allo strapotere di Mercedes e nemmeno a quello del campione del mondo in carica Lewis Hamilton durante le qualifiche del Gp d’Italia. Il pilota inglese trova la sua pole position numero ...