“Finirà anche questo”. Sandra Milo, speranza e fiducia nelle sue parole: dopo tanto dolore arriva la luce (Di sabato 12 settembre 2020) Una Sandra Milo come non si era mai vista. dopo un periodo difficile l’attrice è tornata prepotentemente alla ribalta. Era stata lei, nei mesi scorsi, a raccontare dello stato in cui versava. Pochi soldi, tante difficoltà, una storia terribile alle spalle durante la giovinezza e un orizzonte tutt’altro che florido davanti. Colpa, anche, dell’epidemia da coronavirus. Il coronavirus ha messo in ginocchio il Paese e, prima dei bagordi estivi, la situazione sembrava essere tutto sotto controllo. Peccato che i contagi sono tornati a salire e le norme sanitarie, ora come ora, sono più importanti che mai. Il settore dello spettacolo ne ha risentito e si è ripartiti con i programmi mantenendo le distanze e con poco (spesso senza) pubblico in studio. Sandra ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Unacome non si era mai vista.un periodo difficile l’attrice è tornata prepotentemente alla ribalta. Era stata lei, nei mesi scorsi, a raccontare dello stato in cui versava. Pochi soldi, tante difficoltà, una storia terribile alle spalle durante la giovinezza e un orizzonte tutt’altro che florido davanti. Colpa,, dell’epidemia da coronavirus. Il coronavirus ha messo in ginocchio il Paese e, prima dei bagordi estivi, la situazione sembrava essere tutto sotto controllo. Peccato che i contagi sono tornati a salire e le norme sanitarie, ora come ora, sono più importanti che mai. Il settore dello spettacolo ne ha risentito e si è ripartiti con i programmi mantenendo le distanze e con poco (spesso senza) pubblico in studio....

ost50 : >Ziaaa! Oh parbleu!...amooree!Ciao Fè >uuuh! L'uva ..(e sbircia) Lavala >Zia ma,Scialvini, finirà nella top dei lea… - ilciuffodidylan : @raindropsway a me fortunatamente è davvero successo. Ho iniziato ad ascoltare nuova musica, ho letto un sacco di l… - r_campix : @lory185511252 @FrancescaCphoto @stevevicrn @sole24ore Della serie...hai voluto la bicicletta (con l'incentivo) ? A… - stefano_romani : @saraosalvatore @AlbertoBagnai Utile idiota, come altri, più o meno inconsapevole del disegno che porta avanti per… - eleonora1697 : RT @eleonoramelena: Quando tutto questo finirà torneremo ad abbracciarci sotto al tuo palco @MetaErmal e tu ci griderai ancora 'vi voglio… -

Ultime Notizie dalla rete : “Finirà anche Marianna Vitale è la Chef Donna Michelin 2020: «Ragazze, non ragionate da emarginate Corriere della Sera