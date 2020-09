De Laurentiis | Scaroni negativo al tampone Covid

(Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 12 SET - Il presidente del Milan Paoloè risultatoalper ileffettuato ieri.aveva deciso di sottoporsi in via precauzionale al test dopo che il ...

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Il presidente del Milan Paolo Scaroni è risultato negativo al tampone per il Covid effettuato ieri. Scaroni aveva deciso di sottoporsi in via precauzionale al test dopo che i ...Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al coronavirus, insieme alla moglie Jacqueline, ed è in quarantena nella sua casa di Roma. Nel mondo del calcio però è scoppiato il panico, il giorno dopo l' ...