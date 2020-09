Coronavirus, record di contagi in un solo giorno: oltre 12mila (Di sabato 12 settembre 2020) E' la "segunda onda", la seconda ondata, secondo molti esperti. La Spagna è al quarto posto nella classifica mondiale giornaliera per il maggior numero di nuovi contagi da Coronavirus registrati in 24 ore, secondo i dati dell’Oms aggiornati al 10 settembre. Le prime tre posizioni sono occupate ancora da India, Stati Uniti e Brasile. Poi a ruota segue Madrid. Non stanno andando bene le cose sul fronte del contenimento del Sars-CoV-2 in Spagna. Dalla metà di luglio in avanti la curva dei nuovi casi segnala una crescita pressoché continua. Ora si è intorno ai 10mila nuovi casi confermati al giorno, numeri non distanti da quelli di marzo e aprile. Tuttavia, come anche in Italia, non si assiste per adesso alla sofferenza del sistema sanitaria: la stragrande maggioranza sono asintomatici, e ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 settembre 2020) E' la "segunda onda", la seconda ondata, secondo molti esperti. La Spagna è al quarto posto nella classifica mondiale giornaliera per il maggior numero di nuovidaregistrati in 24 ore, secondo i dati dell’Oms aggiornati al 10 settembre. Le prime tre posizioni sono occupate ancora da India, Stati Uniti e Brasile. Poi a ruota segue Madrid. Non stanno andando bene le cose sul fronte del contenimento del Sars-CoV-2 in Spagna. Dalla metà di luglio in avanti la curva dei nuovi casi segnala una crescita pressoché continua. Ora si è intorno ai 10mila nuovi casi confermati al, numeri non distanti da quelli di marzo e aprile. Tuttavia, come anche in Italia, non si assiste per adesso alla sofferenza del sistema sanitaria: la stragrande maggioranza sono asintomatici, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, record di contagi in Spagna da inizio pandemia: 12.183 nuovi casi positivi Il Fatto Quotidiano India, test a New Delhi mentre l'epidemia si espande

(LaPresse) - In India i casi di Covid-19 hanno superato i 4.6 milioni con un record di 97.570 nuovi contagi in 24 ore sabato e anche il picco di decessi, 1.201 per un totale di 77.472 vittime. La pand ...

Covid-19, altri 11 casi: il totale sfiora i 900

LATINA – Dopo la flessione di ieri con 4 casi, torna a doppia cifra il numero di contagi da Covid. Undici sono quelli segnalati oggi nel bollettino della Asl di Latina, emersi nelle ultime ore attrave ...

