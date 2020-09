Calciomercato Sampdoria – Affari e trattative 12 settembre

Leggi su giornal

(Di sabato 12 settembre 2020)12. Continua il mercato fatto did’occasione e attesa di offerte per i propri esuberi della. Dopo la Lazio, anche il Trabzonspor si è fatto vivo per Jankto. Sempre in standby la situazione di Ramirez, mentre si cerca l’alternativa a Belec per lasciar partire il portiere. C’è movimento sopratutto tra i nomi minori: Stjepovic e Palumbo sembrano i prossimi a poter partire in prestito tra B e C.12Effettuato un sondaggio da parte del club blucerchiato per il laterale del Brescia Stefano Sabelli. Il terzino ha ...