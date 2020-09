Brexit | scontro Regno Unito-Ue Johnson chiede sostegno Tory

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 12 settembre 2020) Borisha invitato i parlamentari conservatori a sostenere il suo piano per annullare parte dell'accordo di recesso per l'uscita deldall'Unione Europea (). In una chiamata Zoom con circa 250 di loro, ha sottolineato che il partito non deve tornare ai "miserabili litigi" sull'Europa. L'Ue ha avvertito ilche potrebbe affrontare un'azione legale se non abbandonerà gli elementi controversi del disegno di legge sul mercato interno entro la fine del mese. E un parlamentareha proposto un emendamento al disegno di legge, che influenzerebbe i legami commerciali tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Nel frattempo, il Parlamento europeo ha minacciato di far naufragare qualsiasi accordo commerciale tra...