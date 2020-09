Anzio | ‘Stasera non mi va’ | lite tra fidanzati degenera | 40enne accoltella 34enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 settembre 2020) “No, stasera non voglio”. E’ bastato il rifiuto della donna per far infuriare il suo fidanzato, undi Aprilia, che per reazione ha estratto un coltello e l’ha colpita tre volte, alla mano, al braccio e sotto l’ascella. E’ successo questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, in via Nettunense, ad. Lain auto per ‘mancate effusioni’ La coppia, che aveva trascorso la serata ad, prima di rientrare si era appartata su via Nettunense, nell’auto della ragazza. Ma, alle avance dell’uomo, la ragazza aveva risposto con un rifiuto che il fidanzato non aveva voluto accettare. La discussione era prestota, finendo con le coltellate. La donna, ferita e terrorizzata, è riuscita a scappare dall’auto e, a piedi, ha ...