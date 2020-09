Anzio, ‘La puzza ci ammazza’: successo per il sit-in contro i miasmi (Di sabato 12 settembre 2020) Grande adesione della cittadinanza anziate per il Sit-In “La puzza ci ammazza”. A partecipare una folta rappresentanza di residenti e cittadini stanchi dei miasmi in zona Sacida-Padiglione che si sono riuniti ancora una volta per dire basta. Ad intervenire il consigliere regionale della commissione rifiuti Marco Cacciatore, insieme ai due organizzatori Lorenzo Silla e Sonia Federico da sempre impegnati in questa battaglia ambientale. Tra i comitati e le associazioni presenti al Sit-In, “No miasmi della Acea kyklos”, “Consorzio Colle dei Pini Casello 45 di Aprilia”, “Bella Vista”, “Upa” “Comitato tutela ambiente e salute pubblica”. A due settimane dai primi miasmi avvertiti, ancora non è chiara l’origine delle emissioni che costringe gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 settembre 2020) Grande adesione della cittadinanza anziate per il Sit-In “Laci ammazza”. A partecipare una folta rappresentanza di residenti e cittadini stanchi deiin zona Sacida-Padiglione che si sono riuniti ancora una volta per dire basta. Ad intervenire il consigliere regionale della commissione rifiuti Marco Cacciatore, insieme ai due organizzatori Lorenzo Silla e Sonia Federico da sempre impegnati in questa battaglia ambientale. Tra i comitati e le associazioni presenti al Sit-In, “Nodella Acea kyklos”, “Consorzio Colle dei Pini Casello 45 di Aprilia”, “Bella Vista”, “Upa” “Comitato tutela ambiente e salute pubblica”. A due settimane dai primiavvertiti, ancora non è chiara l’origine delle emissioni che costringe gli ...

