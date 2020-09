Al funerale di Willy presente Conte e Zingaretti | “condanne severe e certe”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 12 settembre 2020) Si sono svolti nel campo sportivo di Paliano i funerali del giovane, il ragazzo ucciso brutalmente a Colleferro, vittima di calci e pugni. Alla cerimoniaanche il premier, che ha confortato la famiglia Monteiro Duarte. Il presidente del consiglio, ha detto ai genitori e alla sorella diche l’Italia è con loro, aggiungendo: «Ora ci aspettiamo condannee certe. Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo minimizzarla né sottovalutarla. Non possiamo degradarla a singolo episodio. Dobbiamo guardarci in faccia e capire che ci sono alcune frange, alcune sacche sociali che coltivano la mitologia della violenza». Al rito funebre erano presenti anche altri esponenti politici, come Domenico Alfieri, sindaco di ...