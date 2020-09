Wilma Goich piange in diretta per la morte della figlia: “Mi manca…” (Di venerdì 11 settembre 2020) Wilma Goich in lacrime a Storie Italiane di Eleonora Daniele L’edizione 2020/2021 di Storie Italiane è iniziata con l’ospitata di Wilma Goich. La padrona di casa Eleonora Daniele, di ritorno dopo la maternità, ha realizzato un’intervista molto toccante e commovente. La professionista in lacrime, ha ricordato il lutto che l’ha colpita lo scorso aprile, quando nel nostra Paese era in atto la quarantena. “Aveva una sciatica che non passava, così ha fatto degli esami e da un cavillo è venuto fuori un tumore al polmone…”, ha detto la donna ricordando la figlia avuta da Edoardo Vianello morta cinque mesi fa. “Ho scoperto in farmacia, per puro caso, che aveva già metastasi alle ossa. E’ stato uno choc. Se ne è ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 11 settembre 2020)in lacrime a Storie Italiane di Eleonora Daniele L’edizione 2020/2021 di Storie Italiane è iniziata con l’ospitata di. La padrona di casa Eleonora Daniele, di ritorno dopo la maternità, ha realizzato un’intervista molto toccante e commovente. La professionista in lacrime, ha ricordato il lutto che l’ha colpita lo scorso aprile, quando nel nostra Paese era in atto la quarantena. “Aveva una sciatica che non passava, così ha fatto degli esami e da un cavillo è venuto fuori un tumore al polmone…”, ha detto la donna ricordando laavuta da Edoardo Vianello morta cinque mesi fa. “Ho scoperto in farmacia, per puro caso, che aveva già metastasi alle ossa. E’ stato uno choc. Se ne è ...

