Violenza sessuale di gruppo su due minorenni durante una festa, 4 arresti a Matera (Di venerdì 11 settembre 2020) La polizia ha eseguito quattro arresti nell'ambito di un’indagine sulla Violenza sessuale di gruppo e lesioni personali aggravate e continuate subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera, la notte tra il 7 e l'8 settembre scorso. Gli arrestati sono quattro giovani tutti residenti a Pisticci. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera. Leggi su tg24.sky

