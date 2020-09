VIDEO – Zingaretti: “Salvini e Meloni, progetto folle sull’Europa”. A De Luca: “Sei stato un gigante” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia c’è una sola forza politica che combatte le destre di Salvini e della Meloni: il Pd”. Il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti parla nel cuore di Salerno – al teatro Augusteo dentro il Palazzo di Città – al termine di un colloquio privato di circa un’ora con Vincenzo De Luca organizzato nella stanza occupata per circa vent’anni dall’attuale Governatore. “Il mio appello all’elettorato è di unirsi su quelle candidature che possano fermare l’avanzata delle destre alla vigilia dell’erogazione di centinaia di miliardi di investimenti: la più grande conquista dell’Italia in Europa nel dopoguerra è firmata centro-sinistra. Non regaliamola a chi l’Europa la voleva ... Leggi su ladenuncia

