Tour de France 2020, quattordicesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di venerdì 11 settembre 2020) La quattordicesima tappa del Tour de France 2020, in programma sabato 12 settembre, porta il gruppo da Clermont-Ferrand a Lione dopo 194 chilometri piuttosto mossi soprattutto nella prima parte. In attesa delle Alpi, i velocisti potrebbero provare a controllare la corsa ma non sarà semplice dato il percorso. orari E TV – La partenza della quattordicesima frazione è prevista alle 13:20, con l’arrivo di Lione fissato in base alla media oraria tra le 17:45 e le 18:11. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport e in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it vi racconterà invece giorno dopo giorno il Tour de France ... Leggi su sportface

