Rita Forte, incidente in motorino per la cantante: “Ci hanno dovuto operare” (Di venerdì 11 settembre 2020) Un 2020 senza pace quello vissuto da Rita Forte, come ha avuto modo di testimoniare al redivivo Storie Italiane di Eleonora Daniele. Ospite della nuova stagione del talk, la cantante è tornata con la memoria alla notizia shock della scorsa primavera; quella della recrudescenza di un tumore, fortunatamente individuato e curato in tempo, prima che il male avesse il tempo di espandersi. Neanche il tempo di gioire di questa vittoria, che un secondo dramma sfiorato è arrivato a condizionarne questa bizzarra estate. “Tante persone pensano a noi dello spettacolo come immuni dalle cose tristi“, ha rivelato sconsolata. “Invece come tutti alterniamo gioie e dolori. Questo è stato un anno molto difficile“. incidente in moto e frattura per Rita Forte, ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 11 settembre 2020) Un 2020 senza pace quello vissuto da, come ha avuto modo di testimoniare al redivivo Storie Italiane di Eleonora Daniele. Ospite della nuova stagione del talk, laè tornata con la memoria alla notizia shock della scorsa primavera; quella della recrudescenza di un tumore, fortunatamente individuato e curato in tempo, prima che il male avesse il tempo di espandersi. Neanche il tempo di gioire di questa vittoria, che un secondo dramma sfiorato è arrivato a condizionarne questa bizzarra estate. “Tante persone pensano a noi dello spettacolo come immuni dalle cose tristi“, ha rivelato sconsolata. “Invece come tutti alterniamo gioie e dolori. Questo è stato un anno molto difficile“.in moto e frattura per, ...

zazoomblog : Rita Forte commozione in diretta: “Sono viva per miracolo” - #Forte #commozione #diretta: #“Sono - zazoomblog : La vita di Rita Forte a Storie Italiane la morte dei genitori e poi il ritorno di Raniero - #Forte #Storie… - eleonoradaniele : RT @Unf_Tweet: #storieitaliane Rita Forte la sua battaglia contro il tumore e l’incidente: è viva per miracolo @storie_italiane @eleonora… - Unf_Tweet : #storieitaliane Rita Forte la sua battaglia contro il tumore e l’incidente: è viva per miracolo @storie_italiane… - S_WineBox : «Ciò che ci lega alla campagna, il rapporto con l'uva che diventerà vino, è un amore forte. Come tutti gli amori vi… -